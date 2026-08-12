Orientamento rialzista per ERG

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Prepotente rialzo per la società attiva nel settore delle energie rinnovabili , parte del FTSE Italia Mid Cap , che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,68% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 22,26 Euro, con stop loss fissato a livello 20,41 Euro, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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