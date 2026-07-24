Guidotti Ships ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan

Avvio degli scambi martedì 28 luglio

(Teleborsa) - Guidotti Ships, operatore specializzato nei servizi marittimi offshore nel Medio Adriatico, attivo nei settori dell'assistenza offshore, marine survey, pollution response e del trasporto passeggeri stagionale, ha fatto sapere di aver ricevuto venerdì da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso (le “Azioni”) sul mercato Euronext Growth Milan ("EGM”).



La data di inizio delle negoziazioni su EGM, consegna e pagamento delle Azioni è prevista per martedì 28 luglio 2026.



L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento per complessive 2.784.000 Azioni, sottoscritte da primari investitori italiani ed esteri (il “Collocamento”). Il prezzo di Collocamento delle Azioni è stato definito in 2,30 Euro per Azione, con raccolta complessiva di

circa 6,4 milioni di Euro ed una capitalizzazione di mercato alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 17,9 milioni di Euro, calcolata sulla base del prezzo di offerta e considerando sia il numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni, sia le azioni a voto plurimo e le Price Adjustment Shares.



Smart Capital e VSL Club (per il tramite di VSL Adriatica S.r.l.), in qualità di Anchor Investor, hanno investito nell’ambito del collocamento ciascuno circa 2 milioni di Euro e deterranno ciascuno l’11,2% del capitale sociale (6,0% dei diritti di voto). Il mercato, includendo le partecipazioni degli Anchor Investor, deterrà una quota pari al 35,8% del capitale sociale (19,2% dei diritti di voto) con un flottante del 13,4% del capitale sociale (7,2% dei diritti di voto).



La Società, gli azionisti pre-IPO e gli Anchor Investor hanno assunto impegni di lock-up con riferimento alle partecipazioni detenute nel capitale della Società, in linea con la prassi di mercato e per una durata pari a rispettivamente 18 mesi e 12 mesi.



Domenico Guidotti, Presidente e Amministratore Delegato di Guidotti Ships, ha dichiarato: “Il successo del collocamento conferma la fiducia che investitori e mercato ripongono in Guidotti Ships e nella solidità del nostro modello di business. Siamo orgogliosi che realtà finanziarie di primo piano come Smart Capital e VSL abbiano scelto di affiancarci, in qualità di Anchor Investor, nell’ambito dell’aumento di capitale finalizzato alla quotazione in Borsa. Il loro supporto, unito alla consolidata esperienza, al know-how e alla profonda

conoscenza dei settori marittimo e logistico, rappresenterà un importante fattore di valore nel nostro percorso di crescita. La quotazione segna una tappa fondamentale nella storia della nostra società e apre una nuova fase di sviluppo. Da oggi il nostro impegno sarà rivolto a consolidare ulteriormente il ruolo di Guidotti Ships come player di riferimento nel settore nautico, cogliendo con determinazione le opportunità che il mercato offrirà e creando valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder”.



All’esito del Collocamento, alla data di inizio negoziazioni, il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 1.000.000 ed è composto da 6.284.000 Azioni Ordinarie, 750.000 Azioni Speciali PAS e 750.000 azioni a voto plurimo (che danno diritto a 10 voti ciascuna), come di seguito meglio rappresentato.



Alle Azioni Ordinarie è attribuito il codice ISIN IT0005723074 e Ticker GDT. Il lotto minimo di negoziazione è pari a 600 Azioni.

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