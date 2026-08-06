Francia, occupazione si conferma in lieve flessione nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre del 2026 in Francia l'occupazione si è confermata in flessione dello 0,1% su base trimestrale, in linea con il dato preliminare e le attese degli analisti. Nel primo trimestre l'occupazione è rimasta stabile (0,0%). Lo rileva l'INSEE, l'ufficio di statistica nazionale.



L'indice della retribuzione base mensile (BMS) per tutti i dipendenti è aumentato dello 0,7% durante il secondo trimestre del 2026. Su base annua, l'aumento è stato dell'1,9%, dopo il +1,7% del trimestre precedente.









(Foto: © Markus Glombitza / 123RF)

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