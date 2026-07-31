Comelit acquisisce il 100% della tedesca Ritto

Germania diventa il secondo mercato del gruppo italiano

(Teleborsa) - La Germania diventa il secondo mercato di Comelit Group dopo l'Italia. Con il completamento dell'acquisizione del 100% di Ritto, storico marchio tedesco specializzato nei sistemi di videocitofonia per l'edilizia residenziale, terziaria e commerciale, il Gruppo bergamasco, punto di riferimento a livello internazionale nel settore delle soluzioni per la sicurezza, consolida la propria presenza in uno dei mercati europei più strategici, portando il fatturato generato nel Paese a circa 28 milioni di euro e avviando una nuova fase di sviluppo che comprende investimenti, nuove assunzioni e l'integrazione delle tecnologie sviluppate da Comelit.



Il closing conclude il percorso avviato con l'accordo sottoscritto lo scorso 23 gennaio con Schneider Electric . L'operazione è stata realizzata interamente attraverso autofinanziamento, a conferma della solidità finanziaria di Comelit Group e della sostenibilità del suo percorso di crescita.



“Siamo particolarmente soddisfatti di aver completato un’operazione di grande valore strategico, che ci permette di rafforzare significativamente la presenza del Gruppo in Germania, il più importante mercato a livello europeo e un Paese particolarmente ricettivo nei confronti delle tecnologie applicate ai sistemi di sicurezza, come quelle sviluppate e prodotte da Comelit. - afferma Edoardo Barzasi, CEO di Comelit Group - È stata un’operazione che ha richiesto tempo ed energie, ma che oggi ci consente di portare il fatturato del Gruppo in Germania a circa 28 milioni di euro, rendendo il Paese il nostro secondo mercato dopo l’Italia”.



Fondato nel 1976, il brand Ritto nell’ultimo esercizio il marchio ha generato un fatturato pari a 17 milioni di euro.

Condividi

```