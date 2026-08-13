Milano 12:24
53.964 +0,49%
Nasdaq 12-ago
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Dow Jones 12-ago
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Londra 12:24
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Analisi Tecnica: USD/YEN del 12/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 12/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Sostanziale invarianza per il cross americano contro Yen, che archivia la seduta con un +0,09%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 158,281. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 160,006. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 161,73.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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