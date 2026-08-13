Milano 13-ago
0 0,00%
Nasdaq 13-ago
30.085 +1,15%
Dow Jones 13-ago
53.840 +0,13%
Londra 13-ago
10.773 -0,56%
Francoforte 13-ago
26.300 -0,12%

"Buy" per Union Pacific

Finanza
"Buy" per Union Pacific
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Seduta vivace per la compagnia ferroviaria statunitense, tra i titoli dell'indice S&P 100, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,29%.


Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 293,7 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 150,9 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```