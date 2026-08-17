Segnali d'acquisto per Union Pacific
(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto
Composto ribasso per la compagnia ferroviaria statunitense, tra i componenti dell'S&P 100, in flessione dell'1,38% sui valori precedenti, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 293,7 USD, con stop loss individuato a quota 150,9 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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