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Leading indicator Giappone in maggio
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27 luglio 2026 - 08.05
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Leading indicator in maggio pari a 116,5 punti
, in aumento rispetto al precedente 116,1 punti (la previsione era 116,8 punti).
(Foto: Jordy Meow / Pixabay)
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