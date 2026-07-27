Milano 14:14
52.096 +0,57%
Nasdaq 24-lug
28.128 0,00%
Dow Jones 24-lug
51.947 +0,46%
Londra 14:14
10.793 +0,53%
Francoforte 14:14
25.498 +1,59%

Leading indicator Giappone in maggio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Leading indicator Giappone in maggio
Giappone, Leading indicator in maggio pari a 116,5 punti, in aumento rispetto al precedente 116,1 punti (la previsione era 116,8 punti).

(Foto: Jordy Meow / Pixabay)
Condividi
```