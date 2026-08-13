Giappone, prezzi produzione sotto le attese a luglio ma a massimi da oltre tre anni

(Teleborsa) - Aumentano meno delle attese i prezzi alla produzione in Giappone nel mese di luglio 2026. Secondo la Bank of Japan, i prezzi di fabbrica hanno registrato un incremento del 7,2% su base annua, inferiore al +7,4% stimato dagli analisti e al +7,3% mese precedente (rivisto da +7,1%). Si tratta del livello più alto in oltre tre anni, sostenuto principalmente dai prezzi dell’energia più elevati, dovuti al conflitto in Medio Oriente, e dalle spese di importazione.



Su base mensile, i prezzi all'industria hanno registrato una salita pari a +0,1% contro il ++0,5% di giugno (rivisto da +0,4%) e il +0,6% atteso.



I prezzi import hanno segnato un incremento dello 0,3% su base mensile e del 17,7% su base annuale. I prezzi export sono diminuiti dello 0,6% su base mensile ma aumentati dell'10,1% su base annuale.



(Foto: Photo by Alexander Smagin on Unsplash)

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