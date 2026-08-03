Reply: Deutsche Bank e Intesa Sanpaolo confermano "Buy"

(Teleborsa) - Deutsche Bank
ha confermato la raccomandazione "Buy" sul Reply
e ha alzato il target price a 140 euro dai precedenti 130 euro. Anche Intesa Sanpaolo
ha ribadito il giudizio "Buy" sul titolo, confermando il prezzo obiettivo a 155 euro.
Le azioni quotate a Piazza Affari stanno vivendo una seduta decisamente positiva e trattano in rialzo del 6,65%.
La società, specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, ha chiuso il primo semestre 2026
con un fatturato consolidato pari a 1.311,9 milioni di euro, in incremento del 7,4% rispetto al corrispondente dato 2025. "I risultati del primo semestre - ha dichiarato il presidente Mario Rizzante - confermano una dinamica ormai consolidata: gli investimenti in tecnologia si stanno concentrando sempre di più su iniziative AI che hanno un impatto diretto sulla competitività delle imprese. L'intelligenza artificiale è diventata un fattore strutturale delle strategie di crescita e sta accelerando la convergenza tra software, dati e competenze di dominio. In questo contesto, Reply si è affermata facendo leva su un modello che combina innovazione, specializzazione e rapidità di esecuzione".
A livello comparativo su base settimanale, il trend della società di consulenza informatica
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Star
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Reply
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve della società operante nel settore Telco & Media
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 119,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 112,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 125,9.