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Reply: Deutsche Bank e Intesa Sanpaolo confermano "Buy"

Finanza, Consensus
Reply: Deutsche Bank e Intesa Sanpaolo confermano "Buy"
(Teleborsa) - Deutsche Bank ha confermato la raccomandazione "Buy" sul Reply e ha alzato il target price a 140 euro dai precedenti 130 euro. Anche Intesa Sanpaolo ha ribadito il giudizio "Buy" sul titolo, confermando il prezzo obiettivo a 155 euro.

Le azioni quotate a Piazza Affari stanno vivendo una seduta decisamente positiva e trattano in rialzo del 6,65%.

La società, specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, ha chiuso il primo semestre 2026 con un fatturato consolidato pari a 1.311,9 milioni di euro, in incremento del 7,4% rispetto al corrispondente dato 2025. "I risultati del primo semestre - ha dichiarato il presidente Mario Rizzante - confermano una dinamica ormai consolidata: gli investimenti in tecnologia si stanno concentrando sempre di più su iniziative AI che hanno un impatto diretto sulla competitività delle imprese. L'intelligenza artificiale è diventata un fattore strutturale delle strategie di crescita e sta accelerando la convergenza tra software, dati e competenze di dominio. In questo contesto, Reply si è affermata facendo leva su un modello che combina innovazione, specializzazione e rapidità di esecuzione".

A livello comparativo su base settimanale, il trend della società di consulenza informatica evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Star. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Reply rispetto all'indice.

Allo stato attuale lo scenario di breve della società operante nel settore Telco & Media rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 119,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 112,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 125,9.
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