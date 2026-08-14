OpenAI, sulla buona strada per fatturato annuo superiore a 40 miliardi di dollari in vista dell'IPO

(Teleborsa) - Sulla base delle attuali performance, OpenAI
sarebbe ben posizionata per generare un fatturato annuo di oltre 40 miliardi di dollari
, raddoppiando di fatto il tasso di crescita previsto a fine 2025 e rafforzando i piani dell'azienda per il debutto a Wall Street.
Lo riferisce Bloomberg citando fonti vicine alla vicenda, che hanno aggiunto che il fatturato del creatore di ChatGPT ha subito un'accelerazione negli ultimi mesi
, trainato in parte dalla crescita del suo software di programmazione
basato sull'intelligenza artificiale; ma la crescita riflette anche l'andamento positivo delle vendite in abbonamento
e del nascente business pubblicitario
. In continua crescita anche il core business rivolto ai consumatori
.
In un annuncio aziendale interno, il co-fondatore e presidente di OpenAI, Greg Brockman, ha dichiarato che il fatturato annuo dell'azienda è aumentato di oltre il 20% su base mensile a luglio
.
Intanto però resta agguerrita la rivalità con Anthropic
per acquisire il maggior numero di clienti aziendali
. Non solo, entrambe le società hanno presentato la documentazione riservata per la quotazione in borsa
, con Anthropic che dovrebbe quotarsi già in autunno
, prima di OpenAI.(Foto: Levart_Photographer on Unsplash)