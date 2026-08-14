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OpenAI, sulla buona strada per fatturato annuo superiore a 40 miliardi di dollari in vista dell'IPO

Finanza
OpenAI, sulla buona strada per fatturato annuo superiore a 40 miliardi di dollari in vista dell'IPO
(Teleborsa) - Sulla base delle attuali performance, OpenAI sarebbe ben posizionata per generare un fatturato annuo di oltre 40 miliardi di dollari, raddoppiando di fatto il tasso di crescita previsto a fine 2025 e rafforzando i piani dell'azienda per il debutto a Wall Street.

Lo riferisce Bloomberg citando fonti vicine alla vicenda, che hanno aggiunto che il fatturato del creatore di ChatGPT ha subito un'accelerazione negli ultimi mesi, trainato in parte dalla crescita del suo software di programmazione basato sull'intelligenza artificiale; ma la crescita riflette anche l'andamento positivo delle vendite in abbonamento e del nascente business pubblicitario. In continua crescita anche il core business rivolto ai consumatori.

In un annuncio aziendale interno, il co-fondatore e presidente di OpenAI, Greg Brockman, ha dichiarato che il fatturato annuo dell'azienda è aumentato di oltre il 20% su base mensile a luglio.

Intanto però resta agguerrita la rivalità con Anthropic per acquisire il maggior numero di clienti aziendali. Non solo, entrambe le società hanno presentato la documentazione riservata per la quotazione in borsa, con Anthropic che dovrebbe quotarsi già in autunno, prima di OpenAI.




(Foto: Levart_Photographer on Unsplash)
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