Quadro rialzista per Ameren

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Apprezzabile rialzo per la società americana che produce e distribuisce energia elettrica , tra i componenti dell' S&P-500 , in guadagno dello 0,28% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 109,1 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 66,25 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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