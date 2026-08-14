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Quadro rialzista per Ameren

Finanza
Quadro rialzista per Ameren
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Apprezzabile rialzo per la società americana che produce e distribuisce energia elettrica, tra i componenti dell'S&P-500, in guadagno dello 0,28% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 109,1 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 66,25 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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