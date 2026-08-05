Circle, USDC in circolazione sale del 19% a 73,3 miliardi di dollari a giugno

(Teleborsa) - Circle Internet Group , società statunitense che emette USDC (la seconda stablecoin per valore di mercato dopo Tether) ha comunicato l'ammontare di USDC in circolazione alla fine del secondo trimestre 2026 è pari a 73,3 miliardi di dollari, in crescita del 19% su base annua; il volume delle transazioni on-chain in USDC nel secondo trimestre 2026 è stato di 14,8 trilioni di dollari, in aumento del 151% su base annua.



I ricavi totali e riserve nel secondo trimestre 2026 sono stati pari a 701 milioni di dollari, in crescita del 7% su base annua. L'utile netto da attività operative continuative è stato di 48 milioni di dollari, in aumento di 530 milioni di dollari su base annua, grazie all'impatto dei compensi basati su azioni relativi all'IPO dell'anno precedente. L'EBITDA rettificato è stato di 143 milioni di dollari, in crescita dell'8% su base annua.



"I nostri risultati finanziari trimestrali riflettono l'attuale contesto dei tassi di interesse e un mercato delle criptovalute in rallentamento, condizioni entrambe esterne alla nostra rete - ha affermato Jeremy Allaire, co-fondatore e CEO - Ma l'attività a breve termine racconta una storia diversa. Abbiamo ottenuto la nostra licenza bancaria fiduciaria federale; Arc verrà lanciato sulla mainnet pubblica il 16 settembre; abbiamo lanciato l'Agent Stack per mettere la moneta programmabile al centro dell'economia agentica; e le istituzioni che oggi utilizzano USDC, come BlackRock , BNY e Standard Chartered , non stanno effettuando test, ma si stanno espandendo".



(Foto: CoinWire Japan su Unsplash)

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