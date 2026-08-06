Milano 9:41
53.746 +0,12%
Nasdaq 6-ago
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Dow Jones 6-ago
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Londra 9:41
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26.285 +0,55%

Spagna, Produzione industriale (YoY) in giugno

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Spagna, Produzione industriale (YoY) in giugno
Spagna, Produzione industriale in giugno su base annuale (YoY) +1,1%, in calo rispetto al precedente +3,1%.
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