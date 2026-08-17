USA, NAHB: migliora la fiducia del settore immobiliare ad agosto

(Teleborsa) - Aumenta a sorpresa la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall'indice NAHB. Ad agosto, il dato si è attestato a 35 punti dai 34 punti del mese precedente e a fronte dei 33 stimati dagli analisti.



Per quanto riguarda le singole componenti dell'indice, quello sulle vendite attuali è salito di 2 punti a quota 39, quello relativo alle vendite dei prossimi sei mesi è stabile a 443 punti, e quello rappresentativo del traffico dei possibili acquirenti si è mantenuto a quota 23 punti.



"Sebbene la fiducia dei costruttori sia leggermente aumentata ad agosto, questi continuano a dover affrontare costi di costruzione elevati e una più ampia incertezza economica", ha dichiarato Bill Owens, presidente della NAHB e costruttore e ristrutturatore di case di Worthington, Ohio. "L'aumento dei prezzi della benzina e del diesel sta facendo lievitare i costi dei materiali e la costruzione di case su commissione rimane debole, poiché molti potenziali acquirenti restano in attesa. Tuttavia, il Midwest si conferma un punto di forza per il settore edile, con un aumento delle vendite di nuove case in quella regione di oltre il 2% dall'inizio del 2026".



"La nostra ultima indagine sui costruttori continua a mostrare segnali di debolezza nel mercato delle costruzioni residenziali", ha affermato Robert Dietz, capo economista della NAHB. Agosto ha segnato il sedicesimo mese consecutivo in cui almeno il 30% dei costruttori ha segnalato tagli di prezzo per sostenere la domanda, nonché il sedicesimo mese consecutivo con l'indice HMI (Housing Market Index) inferiore a 40. I costruttori di case personalizzate continuano a segnalare condizioni di mercato più favorevoli rispetto ai costruttori di case speculative, a testimonianza di una situazione migliore nella fascia alta del mercato. Anche i mercati più piccoli e meno densi stanno ottenendo risultati migliori rispetto alle grandi aree metropolitane, e i costruttori più piccoli segnalano condizioni relativamente più favorevoli rispetto ai costruttori più grandi".

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