Analisi Tecnica: indice MDAX del 17/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto
Discesa moderata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la giornata del 17 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,33% rispetto alla seduta precedente.
Lo status tecnico di breve periodo dell'indice MDAX mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 32.472,6. Rischio di eventuale correzione fino al target 32.233,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 32.712,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)