Fire, Fitch Ratings migliora l'outlook a "positive"

(Teleborsa) - Fire, società attiva nella gestione e nel recupero del credito, ha fatto sapere che Fitch Ratings ha rivisto da “Stable” a “Positive” l’Outlook della Società, confermando contestualmente l’Asset-Backed Special Servicer Rating (“ABSS1-”) e il Residential Special Servicer Rating (“RSS1-”).



La decisione segue la revisione operativa completa condotta dall’agenzia e riflette la continua crescita degli asset in gestione, l’ampliamento e la diversificazione delle attività, il rafforzamento della struttura manageriale e i progressi conseguiti nel framework dei

controlli operativi, inclusi cash management, gestione dei reclami, cybersecurity e information security.



L’Outlook Positive esprime inoltre l’aspettativa di Fitch che, nel breve periodo, Fire possa ulteriormente rafforzare il proprio profilo operativo, consolidando l’evoluzione organizzativa e gli investimenti realizzati a supporto della crescita.



Tra i principali elementi alla base della valutazione, Fitch evidenzia la significativa crescita degli asset under management di Fire, saliti a 25 miliardi di euro a fine 2025, sostenuta in particolare dall’aumento delle esposizioni performing e past due. Parallelamente alla crescita del business, Fitch riconosce il rafforzamento della struttura manageriale e organizzativa, attraverso l’inserimento di nuove figure senior e middle management e lo sviluppo delle competenze interne, e il miglioramento riguardante cybersecurity e information security, valutate da Fitch nella categoria “1”.



La Società ha inoltre continuato a investire nell’evoluzione dei processi, della tecnologia e dei sistemi di controllo, con l’obiettivo di accompagnare la crescita dimensionale del Gruppo e assicurare standard operativi e di servizio sempre più elevati.

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