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Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il comparto oil italiano
In rialzo l'indice petrolifero a Milano, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 27.713,81 punti.
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