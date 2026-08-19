ABC Company comunica integrazione alla distribuzione del dividendo in natura

(Teleborsa) - ABC Company , società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan (“EGM PRO”), in relazione al completamento della distribuzione della componente in natura del dividendo ordinario deliberato dall’assemblea degli azionisti della Società in data 30 aprile 2026, da eseguirsi nella forma del c.d. scrip dividend (il “Dividendo in Natura”), rende noto di avere provveduto, a integrazione delle assegnazioni comunicate in data 29 luglio 2026, ad emettere e assegnare agli ulteriori 6.104 nuove Azioni A. Sono state altresì emesse 3.052 nuove Azioni B.



Le ulteriori Azioni A, ha precisato ABC in una nota, sono state determinate applicando il medesimo rapporto definitivo di assegnazione già comunicato al mercato, pari a 1 Azione A ogni 59 azioni di categoria A o di categoria B detenute dagli aventi diritto al termine della giornata contabile del 14 luglio 2026.



Alla luce di ciò, il numero complessivo di nuove Azioni A emesse e assegnate nell’ambito del Dividendo in Natura risulta pari a 147.496, mentre il numero complessivo di nuove Azioni B emesse risulta pari a 73.748.







(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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