BHP, utili oltre le attese e dividendo ai massimi da 4 anni

(Teleborsa) - BHP chiude l’esercizio con risultati superiori alle attese, sostenuta dal forte rialzo del rame, che per la prima volta supera il minerale di ferro come principale fonte di profitti del gruppo.



L'utile sottostante è aumentato del 30%, raggiungendo 13,2 miliardi di dollari, contro i 12,66 miliardi previsti dal consensus.



Il gruppo ha inoltre annunciato un dividendo finale di 99 centesimi per azione, portando la distribuzione complessiva dell’esercizio a 1,72 dollari per azione, il livello più alto degli ultimi quattro anni.



Il gruppo guarda anche alla crescita futura del rame, con progetti che potrebbero aumentare la produzione fino al 40% entro il 2035, sostenuti dalla crescente domanda legata alla transizione energetica e allo sviluppo dei data center per l’intelligenza artificiale.



(Foto: © Mark Agnor/123RF)

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