Milano 18-ago
53.018 0,00%
Nasdaq 18-ago
29.491 -1,68%
Dow Jones 18-ago
53.343 -0,22%
Londra 18-ago
10.728 0,00%
Francoforte 18-ago
26.128 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 18/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 18/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Appiattita la performance del Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un modesto +0,12%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 0,8134. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 0,8108. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 0,8096.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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