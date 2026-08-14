Milano 11:49
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Dow Jones 13-ago
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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 13/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 13/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,9398, mentre il primo supporto è stimato a 0,9354. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9442.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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