Analisi Tecnica: EUR/CHF del 13/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,9398, mentre il primo supporto è stimato a 0,9354. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9442.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)