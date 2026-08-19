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"Buy" per Biogen

Finanza
"Buy" per Biogen
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Grande giornata per la compagnia biotecnologica americana, tra i componenti dell'S&P-500, che mette a segno un rialzo dell'1,63%.


Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 212,6 USD, con stop loss individuato a quota 173 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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