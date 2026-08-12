Orientamento rialzista per Biogen

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

In forte ribasso la compagnia biotecnologica americana , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che chiude la seduta con un -1,56%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.





Operatività odierna:

Le azioni di Biogen , su questi prezzi fissati a 203,9 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 173 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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