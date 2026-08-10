Milano 10-ago
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Nasdaq 10-ago
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Dow Jones 10-ago
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Londra 10-ago
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Francoforte 10-ago
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Partite correnti Giappone in giugno

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Partite correnti Giappone in giugno
Giappone, Partite correnti in giugno pari a 923 Mld ¥, in calo rispetto al precedente 3.968 Mld ¥ (la previsione era 1.512 Mld ¥).

(Foto: Vibeke Lundberg / Pixabay)
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