Milano 18-ago
53.018 0,00%
Nasdaq 18-ago
29.491 -1,68%
Dow Jones 18-ago
53.343 -0,22%
Londra 18-ago
10.728 0,00%
Francoforte 18-ago
26.128 0,00%

Lettura rialzista per Shell

Finanza
Lettura rialzista per Shell
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Effervescente il distributore di petrolio e gas naturale, tra i componenti dell'AEX, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,62%.


Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 39,78 Euro, con stop loss calcolato a quota 38,13 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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