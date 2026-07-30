Shell, la crescita dei prezzi spinge l'utile rettificato del secondo trimestre a 9,8 miliardi

Annunciato nuovo buyback da 3 miliardi.

(Teleborsa) - Shell ha riportato un utile rettificato di 9,8 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2026, riflettendo una solida performance operativa nonostante le interruzioni in Medio Oriente, con produzione upstream record in Brasile e utilizzo record delle raffinerie. Il flusso di cassa dalle attività operative (CFFO) si è attestato a 21,4 miliardi di dollari, sostenuto da prezzi realizzati più elevati e da un afflusso di capitale circolante di 3,4 miliardi.



"La performance operativa di Shell ha permesso risultati molto solidi durante un altro trimestre di grave perturbazione dei mercati energetici globali, mentre lavoravamo duramente per fornire forniture energetiche e prodotti critici ai nostri clienti", ha dichiarato Wael Sawan, CEO di Shell. "Coerentemente con la nostra strategia, restiamo disciplinati nell'allocazione del capitale, dismettendo asset non core e investendo in opportunità di crescita di maggiore qualità, inclusa l'acquisizione di ARC annunciata. Oggi avviamo un altro programma di buyback da 3 miliardi di dollari, in linea con la nostra politica di distribuzione del 40-50% del CFFO lungo il ciclo."



La società ha distribuito il 44% del CFFO negli ultimi 12 mesi, segnando il diciannovesimo trimestre consecutivo di annunci di buyback per almeno 3 miliardi di dollari. Le riduzioni strutturali dei costi hanno raggiunto 5,8 miliardi di dollari dal 2022, di cui circa 700 milioni nel primo semestre 2026. Il bilancio resta solido, con un gearing al 19% e un debito netto di 42 miliardi di dollari (12 miliardi escludendo i leasing). L'outlook sul capex 2026 resta invariato tra 24 e 26 miliardi di dollari.



Sul fronte del portafoglio, Shell ha proseguito l'ottimizzazione degli asset con la vendita di Jiffy Lube negli USA e le dismissioni annunciate di SPRNG Energy in India, del business Marketing in Sudafrica e degli asset a fine vita Na Kika nel Golfo del Messico. L'acquisizione di ARC Resources ha ottenuto l'approvazione degli azionisti, con completamento atteso nel terzo trimestre 2026, portando la crescita della produzione a un CAGR del 4% fino al 2030.



(Foto: Maxim Kuzubov /123RF)

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