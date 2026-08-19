NaturaSì smentisce rumour di scalata da parte di BF, steward ownership sottrae a logiche speculative

(Teleborsa) - NaturaSì, attraverso le parole del presidente Fabio Brescacin, torna a smentire i rumour di scalata da parte di BF , terzo azionista della società, con una quota di circa il 17%.



"La logica del sistema oggi prevede e rende possibile l'appropriazione delle aziende da parte del capitale economico-finanziario. Questo perché le aziende sono considerate di fatto come una merce che si può comprare e vendere e che, come tutte le merci, possono diventare oggetto di speculazione. Il sistema della steward ownership, che in italiano possiamo tradurre come 'proprietà responsabile', intende l'azienda come un essere vivente, che ha una missione e appartiene a sé stessa e che quindi si sottrae alle logiche speculative".



Il marchio è infatti gestito da lungo tempo attraverso un modello di proprietà responsabile, una forma di governance in cui le decisioni strategiche restano nelle mani di persone legate alla missione aziendale, ovvero gli steward, mentre i profitti non vengono distribuiti a investitori esterni, ma reinvestiti nell'impresa, destinati a donazioni o impiegati per finalità sociali, garantendo così protezione da speculazioni e operazioni di vendita opportunistiche.



L'azienda ha affidato la maggioranza del capitale a una fondazione non profit che "ha il compito di mantenere la missione nel tempo, oltre la vita dei suoi fondatori, di salvaguardare la comunità di persone che vi operano, trovando le figure professionalmente più competenti per gestirla indipendentemente dai legami di parentela".

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