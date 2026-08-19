Milano 15:07
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Piazza Affari: risultato positivo per il comparto oil italiano

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Piazza Affari: risultato positivo per il comparto oil italiano
Giornata di guadagni per l'indice petrolifero a Milano, che continua la giornata a 28.224,01 punti.
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