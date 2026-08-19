Tesoro USA propone nuove regole per i crediti d'imposta rimborsabili

Contrasto all’abuso da parte di immigrati clandestini e stranieri non qualificati

(Teleborsa) - Il Dipartimento del Tesoro e l'Internal Revenue Service (IRS) hanno pubblicato una proposta di regolamento per applicare e chiarire la legge federale relativa ai requisiti di ammissibilità per i crediti d'imposta sul reddito individuale rimborsabili, finanziati dai contribuenti, con l'obiettivo di garantire che i benefici fiscali siano riservati ai contribuenti americani.



Il Tesoro e l'IRS hanno proposto delle normative per rafforzare l’applicazione del Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act del 1996 (PRWORA), chiarendo che la parte rimborsata di alcuni crediti d’imposta individuali rimborsabili è un beneficio pubblico federale e stabilendo norme chiare che regolano chi ha legalmente diritto a riceverli.



Questa azione contrasta l’abuso dei crediti d’imposta individuali rimborsabili finanziati dai contribuenti e garantisce che gli immigrati clandestini e altri stranieri non qualificati, esclusi dalla legge federale, non ricevano benefici pubblici ai quali non hanno diritto.



Ai sensi del PRWORA, solo i cittadini statunitensi, i residenti permanenti negli Stati Uniti e gli stranieri qualificati possono beneficiare delle agevolazioni fiscali federali. La proposta fa seguito a un'analisi legale condotta dall'Ufficio di Consulenza Legale del Dipartimento di Giustizia, che ha concluso che le parti rimborsate dei crediti d'imposta interessati costituiscono agevolazioni fiscali federali.



Le proposte di regolamento applicano il PRWORA a quattro crediti d'imposta sul reddito delle persone fisiche: il credito d'imposta per l'adozione, il credito d'imposta per i figli a carico, il credito d'imposta per le opportunità di lavoro (American Opportunity Tax Credit) e il credito d'imposta sul reddito da lavoro (Earned Income Tax Credit).



"Sotto la presidenza Trump, i giorni in cui gli immigrati clandestini percepivano benefici finanziati dai contribuenti sono finiti. La legge federale è chiara e il Tesoro la sta applicando", ha dichiarato il Segretario del Tesoro Scott Bessent. "I contribuenti americani non dovrebbero essere costretti a pagare il conto per benefici destinati a coloro che per legge non possono riceverli. Queste proposte di regolamento pongono fine agli abusi, proteggono l'integrità del sistema fiscale e mettono gli americani al primo posto".



"I crediti d’imposta rimborsabili, come l’Earned Income Tax Credit (EITC), sono stati istituiti per aiutare le famiglie e i lavoratori americani a basso e medio reddito a ricevere un sostegno finanziario fondamentale.", ha dichiarato il CEO dell’IRS, Frank J. Bisignano. "Le normative proposte oggi garantiscono che i benefici finanziati a livello federale siano riservati ai contribuenti aventi diritto e tutelano l’integrità di ogni dollaro di contribuente".

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