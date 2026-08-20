Criptovalute in rally dopo che Trump ha esortato il Congresso ad approvare il Clarity Act

Bitcoin guida i rialzi e sfiora i 70.000 dollari

(Teleborsa) - Bitcoin, Ether e altre criptovalute hanno registrato un'impennata giovedì dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esortato il Congresso ad approvare il Clarity Act, una legge che dovrebbe dare impulso al settore. Bitcoin ha guidato il rally raggiungendo un massimo di quasi tre mesi sfiorando i 70.000 dollari.



L'invito al Congresso a procedere è arrivato durante un incontro con i leader del settore alla Casa Bianca. Diversi top executive del settore crypto, tra cui il CEO di Coinbase Brian Armstrong e il CEO di Robinhood Vlad Tenev, hanno partecipato all’incontro, insieme ad alti funzionari tra cui il presidente della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Mike Selig e il presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) Paul Atkins.



Il Clarity Act è rimasto in gran parte bloccato in Congresso a causa di persistenti disaccordi sulla natura delle criptovalute, nonché di divergenze sui pagamenti di rendimento sui depositi in stablecoin. Quest’ultimo punto è stato un tema controverso per il settore bancario, che ha sostenuto che i pagamenti di rendimento sulle stablecoin potrebbero minacciare i conti di risparmio fruttiferi.



Trump ha anche accennato alla possibilità di regolamentare Hyperliquid, l'exchange decentralizzato che sta guadagnando popolarità tra i trader come piattaforma principale per il trading di "futures perpetui".



Geoffrey Kendrick, responsabile globale della ricerca sugli asset digitali presso Standard Chartered, ha osservato che l'annuncio del Tesoro statunitense di raddoppiare i riacquisti di debito pubblico a lunga scadenza e aumentare il livello di supporto "è esattamente il tipo di cosa che Bitcoin apprezza".



"Gli investitori dovrebbero ora posizionarsi per un rialzo a 100.000 dollari entro la fine del 2026", ha aggiunto Kendrick.







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