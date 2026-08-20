Cash Collect UniCredit su quattro indici: premio mensile 1,12% e barriera al 60%

Il certificato DE000UR1FD06 lega cedole con effetto memoria e autocall step-down all'andamento del peggiore tra Euro Stoxx Banks, S&P 500, Nasdaq 100 e Nikkei 225.

(Teleborsa) - L'emissione di Unicredit con Isin DE000UR1FD06 arriva in una fase di forte rotazione. L'Istituto di Piazza Gae Aulenti ha scelto il periodo di Ferragosto per lanciare un certificato Cash Collect su indici, in un momento in cui molti benchmark internazionali quotano su livelli elevati.



Sul fronte finanziario il quadro resta instabile: il 20 agosto Wall Street ha aperto in ribasso, con S&P 500 a -0,33% e Nasdaq a -0,52%, penalizzati dalla guidance di Walmart , dal rimbalzo dei rendimenti dei Treasury e dal rialzo del petrolio alimentato dall'escalation con l'Iran. Gli operatori hanno intanto ridotto a meno di un terzo le probabilità di un rialzo dei tassi Fed a settembre, mentre il prossimo passaggio chiave sarà il discorso del presidente della Fed Kevin Warsh a Jackson Hole.



Protezione e rendimento Il prodotto, emesso da UniCredit Bank GmbH, prevede un premio mensile dell'1,12% (13,44% annualizzato) con effetto memoria, condizionato a una barriera al 60% del valore iniziale, e un meccanismo di autocall con step-down a partire da novembre 2026. I valori iniziali sono fissati a 322,11 per Euro Stoxx Banks, 30.046,14 per Nasdaq 100, 68.713,80 per Nikkei 225 e 7.785,76 per S&P 500, con barriere europee rispettivamente a 193,266, 18.027,684, 41.228,28 e 4.671,456; l'opzione quanto neutralizza il rischio di cambio. Il certificato tratta poco sotto la pari, a 99,30 euro, coerentemente con sottostanti scesi dell'1-4% dallo strike.



Durata e scadenza anticipata La durata massima è di due anni, con scadenza finale il 17 agosto 2028. Dal novembre 2026 il livello di rimborso anticipato scende dell'1% a ogni osservazione, dal 100% fino all'80% del valore iniziale: l'autocall diventa quindi progressivamente più probabile anche con sottostanti in ribasso.



I sottostanti Euro Stoxx Banks: l'indice bancario europeo tratta intorno a 315 punti, con un range a 52 settimane compreso fra 221,27 e 325,31. I fondamentali restano solidi: nel secondo trimestre 2026 l'utile netto aggregato del settore è cresciuto in media del 18% su base annua secondo Morningstar DBRS e la qualità degli attivi è rimasta robusta, con costi del rischio contenuti.



S&P 500 e Nasdaq 100: l'indice generale statunitense quota 7.682 punti dopo il record di chiusura a 7.798,99 del 13 agosto; il paniere tecnologico, a 29.256 punti, resta il più sensibile alla dinamica dei rendimenti a lungo termine e al ciclo dei semiconduttori.



Nikkei 225: è oggi il sottostante peggiore. Mercoledì l'indice ha ceduto il 3,16% a 65.326,42, il calo più ampio in tre settimane, sulla scia delle vendite sul tech americano, salvo poi recuperare l'1,36% a 66.216,79 giovedì, favorito dal ripiegamento dei rendimenti obbligazionari. La distanza dalla barriera del worst of resta pari al 37,22%.



Scenari a scadenza Se alla valutazione finale il peggiore dei quattro indici sarà pari o superiore alla barriera capitale del 60%, il certificato rimborsa il nominale più il premio e le cedole eventualmente non pagate; sotto tale soglia il rimborso replica la performance del worst of, con perdita di capitale. Il dato rilevante non è dunque il 13,44% annualizzato, bensì la probabilità che il peggiore fra banche europee, mercato USA, tecnologia e Giappone resti sopra le soglie previste.



Riepilogo Struttura adatta a una visione neutrale o moderatamente positiva sui quattro panieri, con buffer di circa il 37-39% e cedole elevate come remunerazione del rischio worst of, cui si aggiungono il rischio emittente e quello di prezzo in caso di vendita anticipata.



Il presente articolo ha finalità meramente informative e non costituisce consulenza né sollecitazione all'investimento.



(Foto: © Davide Fiorenzo De Conti / 123RF)

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