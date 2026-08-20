JD Sports crolla a Londra dopo taglio previsioni e vendite trimestrali in calo

(Teleborsa) - Tonfo delle azioni del rivenditore britannico di articoli sportivi alla Borsa di Londra dopo il taglio delle previsioni per l'esercizio 2026/2027.



JD Sports ora prevede un utile prima delle imposte e delle voci di rettifica per l’intero anno 2026/27 compreso tra 700 e 800 milioni di sterline, in calo rispetto alla precedente guidance di 750-850 milioni di sterline e rispetto agli 852 milioni di sterline registrati nel 2025/26.



Ciò riflette vendite comparabili che nel secondo trimestre sono diminuite del 3,1%, un calo più marcato rispetto al primo trimestre (-2,5%). Le vendite sono scese del 6,8% in Nord America e del 2,7% in Europe, mentre sono aumentate dello 0,8% nel Regno Unito e dell’1,4% nell’Asia Pacifico.



Il sensibile calo in Nord America, spiega la società, "riflette un indebolimento della fiducia dei consumatori, un trimestre più lento per le calzature resistenti al calore e il rinvio della domanda "back-to-school" da luglio alla prima metà di agosto".



“Il secondo trimestre è rimasto difficile", ha commentato l'Amministratore Delegato Regis Schultz. "Il mercato è rimasto fortemente orientato alle promozioni, a causa delle difficoltà incontrate dal nostro settore negli ultimi trimestri per quanto riguarda il ciclo di consumo e dei prodotti calzaturieri, mentre il nostro consumatore principale ha risentito dell'aumento del costo della vita", ha aggiunto il CEO.









(Foto: kinkate)

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