osapiens acquisisce Metrio, la piattaforma Nasdaq, e accelera l’espansione negli USA

(Teleborsa) - osapiens, piattaforma AI leader per la compliance e la supplier intelligence, specializzata nel supportare le aziende nella gestione dei rischi e nel miglioramento della trasparenza e delle performance lungo la supply chain, annuncia di aver completato l’acquisizione della piattaforma Nasdaq Metrio, soluzione software end-to-end per la rendicontazione non finanziaria e il carbon accounting, e del relativo portafoglio clienti.



La rendicontazione non finanziaria e il carbon accounting rappresentano attività centrali all’interno di osapiens HUB, attraverso le suite dedicate a disclosure & reporting e carbon accounting. La piattaforma Nasdaq Metrio vanta competenze consolidate sia nella rendicontazione e disclosure non finanziaria a livello enterprise, sia nel carbon accounting, con un’ampia copertura dei principali framework utilizzati oggi dalle aziende, dalle normative californiane sulla disclosure climatica a CDP e GRI, fino agli standard IFRS e SASB. La piattaforma garantisce inoltre una gestione dei dati adeguata agli standard di audit, aiutando le aziende a mantenere le proprie disclosure conformi anche in un quadro normativo in continua evoluzione.



Per osapiens, spiega una nota, l’acquisizione della piattaforma Nasdaq Metrio e del relativo portafoglio clienti rappresenta un ulteriore passo nell’espansione negli Stati Uniti. I nuovi clienti entreranno nell’ecosistema osapiens HUB, dove i dati possono essere raccolti una sola volta e riutilizzati per rispondere a diversi requisiti di compliance, normative sulla supply chain e iniziative di carbon accounting. L’intelligenza artificiale integrata nella piattaforma consentirà maggiore automazione, riducendo il lavoro manuale e aumentando l’efficienza operativa. Queste funzionalità vanno oltre la rendicontazione non finanziaria e comprendono anche la compliance di prodotto, la supplier intelligence e la tracciabilità. Questa integrazione permetterà così di creare ulteriori sinergie, favorendo una maggiore partecipazione dei fornitori, riducendo la necessità di raccogliere più volte gli stessi dati e rendendo più efficiente la gestione delle informazioni relative alla supply chain e alla compliance.



“Sono poche le acquisizioni che presentano una complementarità così forte. Oltre 2.500 clienti utilizzano già osapiens HUB per gestire e automatizzare i processi di compliance e le attività di supplier intelligence, all’interno di una piattaforma che integra già anche la rendicontazione non finanziaria e il carbon accounting. Con l’acquisizione della piattaforma Nasdaq Metrio e del relativo portafoglio clienti possiamo ampliare ulteriormente le nostre funzionalità e offrire ancora più valore ai clienti. Allo stesso tempo, l’operazione ci permette di accelerare la nostra espansione nel mercato statunitense”, ha dichiarato Matthias Jungblut, Co-CEO di osapiens.



osapiens ha recentemente raggiunto lo status di unicorno grazie a un round di investimento guidato da Decarbonization Partners, joint venture tra BlackRock e Temasek, e può contare anche sul sostegno di Goldman Sachs. La piattaforma Nasdaq Metrio ha già una presenza consolidata in Nord America, dove ha sede la maggior parte dei suoi clienti enterprise. L’acquisizione consente quindi a osapiens di rafforzare la propria presenza in un mercato in cui sta già investendo, facendo leva su una base clienti consolidata e su importanti referenze locali, e consolidando ulteriormente la propria posizione di leadership.



“La piattaforma Nasdaq Metrio si è affermata come una delle soluzioni di riferimento in Nord America per la rendicontazione non finanziaria e il carbon accounting. In osapiens abbiamo individuato il partner ideale per Nasdaq Metrio, in grado di garantire ai clienti continuità e accesso a una piattaforma con il focus strategico e le funzionalità necessarie per rispondere alle loro esigenze, oggi e in futuro. Questa operazione consentirà a Nasdaq di concentrarsi sulle soluzioni destinate alle società quotate e ai clienti corporate nei settori dell’Investor Relations e della Governance, ambiti nei quali disponiamo di competenze distintive a supporto delle esigenze delle aziende”, ha dichiarato Michael Bartels, SVP, Capital Access Platforms di Nasdaq.



I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti. Evercore ha agito in qualità di advisor finanziario di Nasdaq nell’ambito della transazione. Per gli aspetti legali, osapiens è stata assistita da Hogan Lovells Cadwalader International LLP, mentre Nasdaq è stata assistita da Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

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