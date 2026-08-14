Mercati cauti, Milano si allinea

(Teleborsa) - Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee
, così come a Piazza Affari. Prudente anche Wall Street, dove l'S&P-500
segna un +0,05% dopo aver chiuso ieri su nuovi record.
Nel complesso, il sentiment continua a beneficiare degli ulteriori segnali macro
che consolidano l'aspettativa secondo cui la Federal Reserve manterrà i tassi invariati il mese prossimo.
Infatti, a seguito dei dati incoraggianti sull'inflazione e sui prezzi alla produzione USA emersi nei giorni scorsi, le vendite al dettaglio
statunitensi, diffuse oggi, hanno registrato un calo inaspettato a luglio
, dopo i recenti forti aumenti alimentati dagli ingenti rimborsi fiscali (-0,6% su mese a luglio, dopo un aumento non rivisto
dello 0,2% a giugno e contro attese per un leggero aumento dello 0,1%). Una inattesa debolezza
della spesa dei consumatori che dovrebbe quindi portare la Fed a evitare, almeno per il momento, ritocchi al costo del denaro.
Sullo sfondo, restano monitorate le tensioni geopolitiche
con il transito attraverso lo Stretto di Hormuz che è quasi bloccato dopo l'attacco a due navi e la dichiarazione degli Stati Uniti di poter mantenere un blocco navale contro l'Iran a tempo indeterminato.
L'Euro / dollaro USA
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,46%. L'Oro
, in aumento (+0,88%), raggiunge 4.389,6 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 81,26 dollari per barile.
Avanza di poco lo spread
, che si porta a +77 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,95%. Tra gli indici di Eurolandia
piccoli passi in avanti per Francoforte
, che segna un incremento marginale dello 0,55%, andamento cauto per Londra
, che mostra una performance pari a -0,12%, e poco mosso Parigi
, che mostra un -0,02%.
Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 56.369 punti, sui livelli della vigilia.
Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,55%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,63%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Fincantieri
(+2,88%), Amplifon
(+2,20%), Lottomatica
(+1,27%) e Ferrari
(+0,83%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Enel
, che ottiene -1,74%.
Sostanzialmente debole Terna
, che registra una flessione dell'1,11%.
Si muove sotto la parità Prysmian
, evidenziando un decremento dello 0,73%.
Contrazione moderata per Fineco
, che soffre un calo dello 0,70%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, GVS
(+2,57%), Technoprobe
(+2,34%), WIIT
(+2,30%) e Anima Holding
(+2,26%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Safilo
, che continua la seduta con -3,69%.
Preda dei venditori Pharmanutra
, con un decremento del 2,62%.
Si concentrano le vendite su Philogen
, che soffre un calo del 2,09%.
Vendite su Ferragamo
, che registra un ribasso dell'1,96%.