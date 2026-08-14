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Mercati cauti, Milano si allinea

Commento, Finanza, Spread
Mercati cauti, Milano si allinea
(Teleborsa) - Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari. Prudente anche Wall Street, dove l'S&P-500 segna un +0,05% dopo aver chiuso ieri su nuovi record.

Nel complesso, il sentiment continua a beneficiare degli ulteriori segnali macro che consolidano l'aspettativa secondo cui la Federal Reserve manterrà i tassi invariati il mese prossimo.

Infatti, a seguito dei dati incoraggianti sull'inflazione e sui prezzi alla produzione USA emersi nei giorni scorsi, le vendite al dettaglio statunitensi, diffuse oggi, hanno registrato un calo inaspettato a luglio, dopo i recenti forti aumenti alimentati dagli ingenti rimborsi fiscali (-0,6% su mese a luglio, dopo un aumento non rivisto dello 0,2% a giugno e contro attese per un leggero aumento dello 0,1%). Una inattesa debolezza della spesa dei consumatori che dovrebbe quindi portare la Fed a evitare, almeno per il momento, ritocchi al costo del denaro.

Sullo sfondo, restano monitorate le tensioni geopolitiche con il transito attraverso lo Stretto di Hormuz che è quasi bloccato dopo l'attacco a due navi e la dichiarazione degli Stati Uniti di poter mantenere un blocco navale contro l'Iran a tempo indeterminato.

L'Euro / dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,46%. L'Oro, in aumento (+0,88%), raggiunge 4.389,6 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 81,26 dollari per barile.

Avanza di poco lo spread, che si porta a +77 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,95%.

Tra gli indici di Eurolandia piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,55%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a -0,12%, e poco mosso Parigi, che mostra un -0,02%.

Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 56.369 punti, sui livelli della vigilia.

Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,55%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,63%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Fincantieri (+2,88%), Amplifon (+2,20%), Lottomatica (+1,27%) e Ferrari (+0,83%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Enel, che ottiene -1,74%.

Sostanzialmente debole Terna, che registra una flessione dell'1,11%.

Si muove sotto la parità Prysmian, evidenziando un decremento dello 0,73%.

Contrazione moderata per Fineco, che soffre un calo dello 0,70%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, GVS (+2,57%), Technoprobe (+2,34%), WIIT (+2,30%) e Anima Holding (+2,26%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Safilo, che continua la seduta con -3,69%.

Preda dei venditori Pharmanutra, con un decremento del 2,62%.

Si concentrano le vendite su Philogen, che soffre un calo del 2,09%.

Vendite su Ferragamo, che registra un ribasso dell'1,96%.
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