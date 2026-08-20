Poste Italiane al fianco degli animali domestici

prodotti assicurativi su misura

(Teleborsa) - Possedere un animale domestico, che sia un cane o un gatto, è una gioia per molte famiglie italiane, ma comporta anche una serie di responsabilità e, sempre più spesso, costi imprevisti. Oltre alle spese di routine come vaccinazioni, pulizie dentali e toelettatura, gli amici a quattro zampe possono provocare incidenti o avere necessità di cure mediche straordinarie, mettendo in difficoltà i loro proprietari. Avere un’assicurazione può quindi costituire una buona soluzione per prendersi cura del proprio animale in modo più sereno e responsabile.



Da sottolineare che purtroppo in Italia la cultura delle assicurazioni per animali non è ancora molto diffusa, anche se negli ultimi

anni l’interesse è cresciuto. Nonostante ciò, si presta ancora poca attenzione a questo tema, soprattutto rispetto alle spese per cibo e accessori. Questo appare contraddittorio, considerando i possibili costi elevati legati a malattie, incidenti o danni a terzi.



Tra le compagnie assicurative italiane, Poste Assicura ha sviluppato una linea dedicata agli animali domestici, offrendo coperture che spaziano dalle spese veterinarie alla responsabilità civile. Il prodotto "Poste Vivere Protetti" prevede due opzioni principali per chi possiede un cane o un gatto: il rimborso delle spese veterinarie e la copertura per responsabilità civile e tutela legale.



La copertura Rimborso Spese Veterinarie include il rimborso per interventi chirurgici, le spese di ricovero pre e post intervento fino a 30 giorni prima e dopo l’operazione con un massimale di 2.000 euro e il rimborso delle spese senza intervento chirurgico che copre le visite veterinarie gli esami e i ricoveri in caso di malattia o infortunio con un massimale di 1.000 euro. La copertura Rimborso Spese Veterinarie solo per Intervento Chirurgico include le spese dovute all’intervento chirurgico e quelle effettuate nei 30 giorni prima e dopo l’intervento fino al raggiungimento del massimale di 1.500 euro.



Le polizze di Poste Assicura includono anche servizi di Assistenza veterinaria, come la ricerca di cliniche specializzate, farmacie veterinarie e l’organizzazione di una pensione per l’animale in caso di ricovero del proprietario.

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