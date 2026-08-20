Milano 17:35
52.666 +0,09%
Nasdaq 17:55
29.238 -0,64%
Dow Jones 17:55
53.015 -0,84%
Londra 17:35
10.748 +0,04%
Francoforte 17:35
25.983 -0,42%

USA, PhillyFed in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, PhillyFed in agosto
USA, PhillyFed in agosto pari a 47,4 punti, in aumento rispetto al precedente 41,4 punti (la previsione era 24,1 punti).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
```