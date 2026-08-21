Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 20/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Seduta sostanzialmente invariata per l'indice svizzero, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,13%.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 14.316,8. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 14.405,1. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 14.493,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)