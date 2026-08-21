Milano 14:46
52.740 +0,14%
Nasdaq 20-ago
29.213 -0,72%
Dow Jones 20-ago
52.759 -1,32%
Londra 14:46
10.780 +0,29%
Francoforte 14:46
26.091 +0,41%

Orientamento rialzista per International Paper

Finanza
Orientamento rialzista per International Paper
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
In forte ribasso il produttore mondiale di carta ed imballaggi, tra i titoli dell'indice S&P-500, che chiude la seduta con un -1,7%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.


Operatività odierna:
Lo status tecnico di International Paper favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 40,36 USD con stop loss fissato a quota 44,33 Dollari USA, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```