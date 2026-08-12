Milano 17:35
53.699 -0,01%
Nasdaq 21:03
29.787 +0,89%
Dow Jones 21:03
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Lettura rialzista per International Paper

Finanza
Lettura rialzista per International Paper
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
Balza in avanti il produttore mondiale di carta ed imballaggi, tra i titoli dell'indice S&P-500, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,11%.


Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 41,8 USD, International Paper è molto appetibile con stop loss impostato a quota 44,33 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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