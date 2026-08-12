Lettura rialzista per International Paper

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Balza in avanti il produttore mondiale di carta ed imballaggi , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,11%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 41,8 USD, International Paper è molto appetibile con stop loss impostato a quota 44,33 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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