Quadro rialzista per Hera
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Apprezzabile rialzo per l'azienda multiservizi, tra i componenti del FTSE MIB, in guadagno dello 0,78% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 3,864 Euro, con stop loss calcolato a quota 3,744 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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