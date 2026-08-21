Quadro rialzista per Hera

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Apprezzabile rialzo per l' azienda multiservizi , tra i componenti del FTSE MIB , in guadagno dello 0,78% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 3,864 Euro, con stop loss calcolato a quota 3,744 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```