Wall Street in rosso con risalita rendimenti Tresury e Walmart

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dell'1,32% sul Dow Jones ; sulla stessa linea, l' S&P-500 ha perso lo 0,87%, terminando la seduta a 7.641 punti. Negativo il Nasdaq 100 (-0,72%); come pure, variazioni negative per l' S&P 100 (-0,93%).



A pesare maggiormente sui mercati statunitensi hanno contribuito la trimestrale sotto le attese di Walmart e la risalita dei rendimenti dei Treasury, dopo l'intervento senza successo del governo americano di raddoppio del buyback. Il rendimento del Treasury decennale è salito al 4,698% e il trentennale al 5,239%.



Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti beni di consumo per l'ufficio (-1,93%), sanitario (-1,89%) e beni di consumo secondari (-1,77%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, McDonald's (+0,63%) e Travelers Company (+0,63%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Boeing , che ha terminato le contrattazioni a -3,20%.



Sotto pressione Home Depot , con un forte ribasso del 2,85%.



Soffre American Express , che evidenzia una perdita del 2,57%.



Preda dei venditori Johnson & Johnson , con un decremento del 2,21%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, MicroStrategy Incorporated (+7,73%), Marvell Technology (+6,09%), Micron Technology (+3,94%) e Seagate Technology (+2,12%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Walmart , che ha archiviato la seduta a -9,16%.



Scende Intuitive Surgical , con un ribasso del 5,84%.



Crolla CrowdStrike Holdings , con una flessione del 5,60%.



Vendite a piene mani su Alnylam Pharmaceuticals , che soffre un decremento del 5,49%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:



Venerdì 21/08/2026

15:45 USA: PMI composito (preced. 54,5 punti)

15:45 USA: PMI servizi (atteso 53 punti; preced. 54,6 punti)

15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 54 punti; preced. 53,9 punti)



Mercoledì 26/08/2026

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 4,41 Mln barili)



Giovedì 27/08/2026

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 206K unità).

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