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Brillante il listino americano sostenuto dal Nasdaq, attesa in serata trimestrale SpaceX

Commento, Finanza
Brillante il listino americano sostenuto dal Nasdaq, attesa in serata trimestrale SpaceX
(Teleborsa) - Avvio in verde per Wall Street sostenuta dal tech, i cui maggiori rappresentanti hanno rassicurato gli investitori circa la crescente domanda di intelligenza artificiale, e dagli sviluppi in Medioriente, con il Segretario del Tesoro Usa Scott Bessent che ha aperto alla possibilità di un accordo Usa-Iran "oggi o domani" per riaprire Hormuz.

Nell'attesa questa sera dei conti di SpaceX, la giornata si profila ricca di trimestrali. Tra le tante si segnalano quelle di Palantir, McDonald's, Pfizer, Caterpillar, Merck e Spotify.

Sul fronte macro, a giugno il disavanzo della bilancia commerciale dei beni è diminuito a 73,3 miliardi di dollari dai 77,6 miliardi di maggio. Il dato è comunque maggiore di quanto atteso dagli analisti che si aspettavano un calo a -73,0 miliardi. Attesi tra poco i dati sulle nuove offerte di posti di lavoro JOLTS di giugno: gli analisti si attendono un calo a 7,44 milioni dai 7,6ì594 milioni registrati a maggio.

Sulle prime rilevazioni il Dow Jones è in aumento dell'1,32%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,56%, portandosi a 7.643 punti. Su di giri il Nasdaq 100 (+1,53%); come pure, poco sopra la parità l'S&P 100 (+0,61%).


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