Brillante il listino americano sostenuto dal Nasdaq, attesa in serata trimestrale SpaceX

(Teleborsa) - Avvio in verde per Wall Street sostenuta dal tech
, i cui maggiori rappresentanti hanno rassicurato gli investitori circa la crescente domanda di intelligenza artificiale, e dagli sviluppi in Medioriente, con il Segretario del Tesoro Usa Scott Bessent
che ha aperto alla possibilità di un accordo
Usa-Iran "oggi o domani" per riaprire Hormuz.
Nell'attesa questa sera dei conti di SpaceX, la giornata si profila ricca di trimestrali. Tra le tante si segnalano quelle di Palantir
, McDonald's
, Pfizer
, Caterpillar
, Merck
e Spotify
.
Sul fronte macro, a giugno il disavanzo della bilancia commerciale
dei beni è diminuito a 73,3 miliardi di dollari dai 77,6 miliardi di maggio. Il dato è comunque maggiore di quanto atteso dagli analisti che si aspettavano un calo a -73,0 miliardi. Attesi tra poco i dati sulle nuove offerte di posti di lavoro JOLTS di giugno
: gli analisti si attendono un calo a 7,44 milioni dai 7,6ì594 milioni registrati a maggio.
Sulle prime rilevazioni il Dow Jones
è in aumento dell'1,32%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,56%, portandosi a 7.643 punti. Su di giri il Nasdaq 100
(+1,53%); come pure, poco sopra la parità l'S&P 100
(+0,61%).