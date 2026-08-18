Listini USA all'insegna della debolezza

(Teleborsa) - Debolezza diffusa sui listini americani mentre cala la propensione al rischio degli investitori. Il tutto in un clima appesantito dalle vendite sul comparto dei chip, dalle persistenti tensioni geopolitiche e dai timori di inflazione oltre che dall'impennata dei rendimenti dei titoli di stato che ha accentuato la pressione sulle Borse.
Il Dow Jones
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 53.379 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500
ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 7.708 punti.
In rosso il Nasdaq 100
(-1,41%); come pure, sotto la parità l'S&P 100
, che mostra un calo dello 0,34%.
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti sanitario
(+1,67%), energia
(+1,39%) e beni di consumo per l'ufficio
(+1,29%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti informatica
(-1,81%), beni industriali
(-1,18%) e materiali
(-0,61%).
Dalla fitta agenda macro odierna
, secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve
, la produzione industriale USA
di luglio ha registrato un +0,2% su base mensile, rispetto al +0,3% indicato dal consensus e di giugno (rivisto da +0,1%). Su base annua si registra ancora un rialzo dell'1,1%.
La produzione manifatturiera
è aumentata anch'essa dello 0,2% su mese, in linea al consensus, dopo il +0,3% del mese precedente (dato rivisto da flat).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Salesforce
(+3,52%), Johnson & Johnson
(+3,39%), Nike
(+2,89%) e Coca Cola
(+2,03%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Caterpillar
, che ottiene -4,73%. Nvidia
scende del 2,38%.
Calo deciso per Goldman Sachs
, che segna un -1,7%.
Pensosa Cisco Systems
, con un calo frazionale dell'1,31%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Atlassian
(+5,09%), Intuit
(+4,82%), Charter Communications
(+4,65%) e Adobe Systems
(+4,38%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Marvell Technology
, che prosegue le contrattazioni a -8,51%.
In apnea Seagate Technology
, che arretra dell'8,02%.
Tonfo di ARM Holdings
, che mostra una caduta del 7,70%.
Lettera su Intel
, che registra un importante calo del 7,25%.