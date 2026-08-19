Vendite diffuse a Wall Street

(Teleborsa) - Vendite diffuse sui listini statunitensi in un contesto che risente del forte rialzo dei rendimenti dei Treausury, delle persistenti incertezze geopolitiche e del sell-off sul settore dei semiconduttori.



Resta l'attenzione anche sul fronte commerciale con l'amministrazione Trump che ha rinviato di tre giorni l'applicazione di dazi del 50% su miliardi di dollari di prodotti canadesi, affermando che le due parti hanno raggiunto un accordo preliminare.



Occhi, infine, sulle verbali della Federal Reserve in uscita mercoledì sera e che dovrebbero fornire nuovi spunti sull'orientamento di politica monetaria della banca centrale.



Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con il Dow Jones che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,22%; sulla stessa linea, cede alle vendite l' S&P-500 , che chiude a 7.692 punti.



Pesante il Nasdaq 100 (-1,68%); con analoga direzione, in frazionale calo l' S&P 100 (-0,47%).



In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+1,79%), sanitario (+1,59%) e beni di consumo per l'ufficio (+1,06%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti informatica (-1,93%), beni industriali (-1,46%) e materiali (-0,92%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Johnson & Johnson (+3,33%), Salesforce (+2,71%), Nike (+2,48%) e Coca Cola (+2,12%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Caterpillar , che ha chiuso a -4,63%.



Spicca la prestazione negativa di Nvidia , che scende del 2,34%.



Discesa modesta per Sherwin Williams , che cede un piccolo -1,34%.



Pensosa Boeing , con un calo frazionale dell'1,28%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Intuit (+4,41%), Monster Beverage (+4,09%), Adobe Systems (+3,58%) e Gilead Sciences (+3,24%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Seagate Technology , che ha archiviato la seduta a -9,19%.



Crolla Marvell Technology , con una flessione del 7,82%.



Vendite a piene mani su Western Digital , che soffre un decremento del 7,43%.



Pessima performance per Micron Technology , che registra un ribasso del 7,05%.

Condividi

```