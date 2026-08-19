Vendite diffuse a Wall Street
(Teleborsa) - Vendite diffuse sui listini statunitensi in un contesto che risente del forte rialzo dei rendimenti dei Treausury, delle persistenti incertezze geopolitiche e del sell-off sul settore dei semiconduttori.
Resta l'attenzione anche sul fronte commerciale con l'amministrazione Trump che ha rinviato di tre giorni l'applicazione di dazi del 50% su miliardi di dollari di prodotti canadesi, affermando che le due parti hanno raggiunto un accordo preliminare.
Occhi, infine, sulle verbali della Federal Reserve in uscita mercoledì sera e che dovrebbero fornire nuovi spunti sull'orientamento di politica monetaria della banca centrale.
Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con il Dow Jones che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,22%; sulla stessa linea, cede alle vendite l'S&P-500, che chiude a 7.692 punti.
Pesante il Nasdaq 100 (-1,68%); con analoga direzione, in frazionale calo l'S&P 100 (-0,47%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+1,79%), sanitario (+1,59%) e beni di consumo per l'ufficio (+1,06%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti informatica (-1,93%), beni industriali (-1,46%) e materiali (-0,92%).
In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Johnson & Johnson (+3,33%), Salesforce (+2,71%), Nike (+2,48%) e Coca Cola (+2,12%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Caterpillar, che ha chiuso a -4,63%.
Spicca la prestazione negativa di Nvidia, che scende del 2,34%.
Discesa modesta per Sherwin Williams, che cede un piccolo -1,34%.
Pensosa Boeing, con un calo frazionale dell'1,28%.
Tra i best performers del Nasdaq 100, Intuit (+4,41%), Monster Beverage (+4,09%), Adobe Systems (+3,58%) e Gilead Sciences (+3,24%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Seagate Technology, che ha archiviato la seduta a -9,19%.
Crolla Marvell Technology, con una flessione del 7,82%.
Vendite a piene mani su Western Digital, che soffre un decremento del 7,43%.
Pessima performance per Micron Technology, che registra un ribasso del 7,05%.
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