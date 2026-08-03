Tyson Foods taglia guidance con pressioni nel settore della carne bovina

(Teleborsa) - Tyson Foods , multinazionale americana che opera nel settore alimentare, ha chiuso il terzo trimestre (al 27 giugno) con ricavi pari a 13.868 milioni di dollari, invariati rispetto all'anno precedente; ricavi in ??aumento dello 0,6% escludendo l'impatto di un accantonamento per spese legali pari a 98 milioni di dollari. L'utile operativo rettificato è stato pari a 547 milioni di dollari, in aumento dell'8% rispetto all'anno precedente, mentre l'utile per azione rettificato di 0,99 dollari, in aumento del 9%.



Nei primi nove mesi, i ricavi sono stati pari a 41.834 milioni di dollari, in aumento del 3,1% (+2,8% escludendo l'impatto di accantonamenti per spese legali), l'utile operativo rettificato pari a 1.616 milioni di dollari (-4%) e l'utile per azione rettificato pari a 2,83 dollari (-5%).



"Abbiamo registrato ottimi risultati nel terzo trimestre, trainati dalla continua crescita dei nostri segmenti Pollo e Alimenti Preparati, con sette trimestri consecutivi di crescita nel settore del Pollo e un continuo aumento della quota di mercato dei nostri marchi iconici - ha dichiarato il CEO Donnie King - Questi risultati riflettono la forza del nostro portafoglio multiproteico differenziato, le solide partnership con i clienti e l'attenzione all'eccellenza operativa. Rimaniamo fiduciosi nella nostra capacità di generare crescita a lungo termine e creare valore per gli azionisti attraverso un'esecuzione disciplinata della nostra strategia per i prodotti alimentari di marca".



Tyson Foods prevede ora una crescita dei ricavi annua compresa tra il 2,5% e il 3,5%, rispetto alle aspettative degli analisti di una crescita del 4,3% (secondo dati LSEG) e alle aspettative precedenti di una crescita compresa tra il 2% e il 4%. Per il settore della carne bovina, la società prevede una perdita operativa rettificata compresa tra 500 milioni e 650 milioni di dollari, rispetto alla precedente previsione di una perdita compresa tra 350 milioni e 500 milioni di dollari, avvertendo che le perdite nel settore della carne bovina sono destinate ad aumentare poiché la scarsità di bestiame mantiene elevati i costi di allevamento. L'utile operativo rettificato totale della società dovrebbe essere compreso tra 2,1 e 2,3 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2026.

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