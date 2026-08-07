Fine Foods, buyback per 160 mila euro

(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals ha comunicato di aver acquistato, tra il 3 e il 6 agosto 2026, complessivamente 19.226 azioni proprie sul mercato, pari allo 0,0752% del capitale sociale, a un prezzo medio ponderato di 8,3362 euro per azione e per un controvalore complessivo di 160.271,50 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 15 aprile 2026.



A seguito degli acquisti effettuati, al 6 agosto 2026 il produttore italiano di integratori alimentari detiene complessivamente 2.991.367 azioni proprie, pari all'11,7033% del capitale sociale.



Intanto, a Piazza Affari, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per Fine Foods che si posiziona a 8,28 euro.

Condividi

```