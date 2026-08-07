Allianz conferma guidance su utile operativo dopo record nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Allianz , colosso tedesco dei servizi assicurativi e finanziari, ha chiuso il secondo trimestre del 2026 con un volume totale delle attività pari a 45,6 miliardi di euro (vs secondo trimestre 2025 a 44,5 miliardi di euro). La crescita interna, che esclude gli effetti della conversione valutaria, nonché acquisizioni e cessioni, è stata sostenuta dal 5,7%. Tutti e tre i segmenti hanno contribuito, con una performance particolarmente positiva per l'Asset Management.



L'utile operativo è cresciuto del 10,6%, raggiungendo il livello record di 4,9 miliardi di euro (vs 4,4 miliardi un anno fa). Questa crescita è stata trainata dagli incrementi a doppia cifra registrati nell'Asset Management e nel ramo Vita/Salute.



L'utile netto di base per gli azionisti si è attestato a 2,6 miliardi di euro (vs 3 miliardi un anno fa), in calo del 12,7% rispetto all'anno precedente. Al netto della plusvalenza derivante dalla cessione della joint venture UniCredit dello scorso anno e delle misure compensative successive alla vendita della partecipazione nelle nostre joint venture indiane quest'anno, la crescita di base è stata sostenuta dal 10%. Il dato è risultato inferiore alle previsioni di consensus, pari a 2,8 miliardi di euro.



"Ancora una volta, Allianz ha registrato risultati eccellenti nel secondo trimestre e nel primo semestre del 2026, confermando la validità della nostra strategia incentrata sul cliente - ha commentato il CEO Oliver Bate - Le nostre ottime performance ci consentono - e ci impongono - di offrire consulenza, protezione e soluzioni previdenziali di alto livello a un numero sempre maggiore di clienti in tutto il mondo".



"I costi assicurativi crescono più rapidamente del reddito disponibile e noi prendiamo sul serio questa sfida - ha aggiunto - Attraverso i nostri investimenti in intelligenza artificiale, prevenzione dei rischi e servizi più intelligenti, siamo determinati ad aiutare un numero maggiore di clienti a proteggere ciò che conta per loro a un prezzo accessibile. È così che Allianz crea valore e si guadagna la fiducia che ci contraddistingue e che alimenta la nostra crescita".



Allianz è "pienamente in linea" con le previsioni di utile operativo per l'intero anno, pari a 17,4 miliardi di euro, con una variazione di più o meno 1 miliardo di euro.



Il programma di riacquisto di azioni proprie fino a 2,5 miliardi di euro, annunciato il 25 febbraio 2026, è in corso e nei primi sei mesi del 2026 sono stati completati 1,4 miliardi di euro.

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