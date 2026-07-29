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Segnali d'acquisto per Allianz

Finanza
Segnali d'acquisto per Allianz
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia assicurativa, tra i titoli dell'indice DAX, con una variazione percentuale dello 0,46%.


Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 432,4 Euro, Allianz è molto appetibile con stop loss impostato a quota 415,1 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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