Appuntamenti macroeconomici del 31 luglio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 31/07/2026
01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)
01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 1%; preced. 0,1%)
01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,1%; preced. 5%)
08:45 Francia: Prezzi produzione, annuale (preced. 3%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,8%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,3%)
09:55 Germania: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
10:00 Italia: Fiducia consumatori (atteso 92,5 punti; preced. 92,4 punti)
10:00 Italia: Fiducia imprese (preced. 95,2 punti)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,8%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,1%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 3%)
14:30 USA: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,8%; preced. 0,9%)
15:45 USA: PMI Chicago (preced. 56,7 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 54,4 punti; preced. 49,5 punti)
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